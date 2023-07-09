Україна збільшила випуск боєприпасів і хоче робити більше танків: скільки потрібно часу

Державний концерн "Укроборонпром", який останнім часом зазнав кадрових змін, нарощує виробництво вітчизняної зброї.

Про це розповів міністр зі стратегічних галузей промисловості України Олександр Камишин, повідомляє Bloomberg.

За його словами, у червні українська військова промисловість виробила більше мінометних та артилерійських снарядів, ніж за весь 2022 рік.

"Зараз вітчизняний випуск боєприпасів наростає, хоч і з низької бази. Українські протитанкові комплекси "Стугна-П" також почали швидше сходити з конвеєра", — йдеться у матеріалі.

Наступним пріоритетом міністр назвав нарощування виробництва танків та бронетехніки. Однак, вважає він, на це піде від трьох до шести місяців.

Надалі, наголошує Камишин, він хоче зробити Україну великим експортером зброї.

"Моя мета — зробити Україну арсеналом вільного світу", — каже він.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що міністр оборони Олексій Рєзніков пообіцяв наростити виробництво САУ "Богдана".

Також ми повідомляли, що у Міністерстві оборони України розповіли про виробництво військових модифікацій легендарного українського всюдихода "Богун".