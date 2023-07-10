ЗСУ розвивають контрнаступ у районі Бахмута, а окупанти просунулися під Авдіївкою: свіжі карти боїв

Окупанти відновлюють свої позиції на затоплених територіях Херсонської області

Триває 502-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, українська армія продовжує тіснити ворога біля Клищіївки під Бахмутом і веде контрнаступні дії у Запорізькій області. Ворогу ж вдалося просунутися під Авдіївкою.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу України, росіяни зосереджують основні зусилля на Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, йдуть важкі бої. Протягом доби сталося 27 бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

Російські війська 9 липня атакували на північ від Сватового та на південь від Кремінної. Генштаб України повідомив, що окупанти здійснили невдалі наземні атаки поблизу Берестового, Новоселівського, Стельмахівки, Спірного та Веселого.

Луганська та Харківська області

Донецька область

Українські війська продовжують розвивати контрнаступ у районі Бахмута. Командувач Східного угрупування військ ВСУ генерал-полковник Олександр Сирський заявив, що українські війська мають там успіх.

Генштаб України повідомив, що наші воїни відбили російську наземну атаку в районі Дубово-Василівки (6 км на північний захід від Бахмута). Російський військовий блогер заявив, що росіяни здійснили невдалі наземні атаки зі своїх позицій у Берхівці.

Бахмутський напрямок

Обидві сили продовжували наземні атаки на лінії Авдіївка-Донецьк і росіянам вдалося просунутися. Геолокаційні кадри вказують на те, що окупанти здійснили незначний поступ на південний захід від Веселого (4 км від Авдіївки).

Донецька область

У Генштабі України повідомили, що російські війська безуспішно атакували Авдіївку, Новокалинове, Степове, Першотравневе, Невельське, Мар’їнку та Новомихайлівку.

"Південна вісь"

9 липня українські війська продовжили просування на кордоні Донецької та Запорізької областей. Контрнаступальні дії та контрбатарейну боротьбу ЗСУ веде на Бердянському напрямі.

Пов’язаний із кремлем військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися до Приютного з півночі і зараз перебувають приблизно за 2 км від населеного пункту, а російські війська безуспішно контратакували з напрямку Урожайного у бік Благодатного. Генштаб України також повідомив, що українські війська відбили російські атаки у Благодатного. Українські війська продовжували контрнаступні дії на заході Запорізької області.

Запорізька область

За даними аналітиків, російські війська продовжували відновлювати позиції на східному (лівому) березі річки Дніпро, які раніше були затоплені після руйнування дамби Каховської гідроелектростанції. Спікер Сил оборони півдня Наталія Гуменюк заявила, що російським силам частково вдалося відновити деякі позиції, але їм заважають міни, розсіяні російськими позиціями під час повені.

Херсонська та Миколаївська області

Гуменюк зазначила, що багато російських військових не бажають повертатися на покинуті позиції через міни, але командування змушує їх це робити. Російські воєнкори раніше заявляли, що росіяни зазнають там значних втрат через потрапляння на мінні поля під час спроб придушити українські позиції біля Антонівського мосту.

Раніше "Телеграф" писав, що міністр оборони України Олексій Рєзніков анонсував можливі швидкі "чергові жести доброї волі" російських окупантів та назвав напрямки.