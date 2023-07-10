"Настав час відплати": українські розвідники заінтригували новим відео

У ролику явно на щось натякають

Головне управління розвідки Міноборони опублікувало інтригуючий ролик, який стосується війни в Україні.

Його показали у прес-службі ГУР МО у соціальних мережах.

На ролику про наших військових також накладено зворотний відлік часу. Крім того, там показали героїчні бої українських солдатів, їхні успіхи внаслідок контрнаступу та звільнення нових територій.

"Настав час відплати", — йдеться вже наприкінці ролика.

Цікаво, що Головне управління розвідки не пояснило, що означає ця публікація.

У коментарях під постом люди також намагаються вгадати, що означає цей загадковий ролик. Також наші співвітчизники побажали успіхів захисникам України у протистоянні з окупантами.

Раніше "Телеграф" писав про те, що після більш ніж 16 місяців війни Україна почала перевершувати росію у кількості танків. Також ми повідомляли, що у Міноборони розповіли про успіхи контрнаступу українських військових. Там зазначили, що публікації у ЗМІ про просування нашої армії йдуть із запізненням на добу чи дві, бо це вимоги безпеки операцій.