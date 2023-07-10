Не залишає ворогові шансу: як ЗСУ використовують радянську зенітку для боротьби з дронами (відео)

Радянська зенітка непогано справляється із сучасними "пташками"

Росіяни все частіше використовують безпілотники на війні в Україні, але наші захисники також навчилися якісніше протистояти їм.

Так, з повітряними цілями ворога борються зенітники ЗСУ за допомогою встановлення ЗУ-23-2.

Ця зенітка ще радянського виробництва. Її активно виготовляли у період із 1961 по 1971 рік. Швидкострільність установки складає 2000 пострілів за хвилину. Маса установки – 950 кг, тоді як маса снаряда – 190 г. Дальність стрілянини: 1,5 км за висотою, 2,5 км за дальністю.

Незважаючи на вік цього озброєння, наші захисники дуже задоволені роботою зенітки.

"Хлопці побачили на картинці, що у нашому районі літає ворожий безпілотник, або почули, як він працює. Виїхали, відпрацювали по ньому. Потрапили по ньому чи ні, видно одразу", — кажуть військові.

Зокрема, за допомогою таких установок наші військові збивають російські "Орлани-10", які несуть небезпеку для української бронетехніки.

"Був день, коли ми вразили три цілі. Першим був безпілотник російського виробництва Орлан-10, його супроводжували два "Ланцети". І якщо перший має застарілу оптику і працює досить голосно, завдяки чому його не важко помітити, то другий досить небезпечний для української техніки. "Ланцет" працює проти бронетехніки, його цілі — це танки та артилерія. Для порівняння, Shaheed може працювати за будь-якими цілями", — зазначають захисники.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в США схвалили передачу Україні касетних боєприпасів.