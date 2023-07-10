Просто заради розваги — окупанти побили до напівсмерті глухонімого чоловіка

30-річний інвалід дитинства зараз у лікарні в дуже важкому стані

На окупованій території Донецької області, в селі Кременівка Маріупольського району, російські окупанти заради розваги жорстоко побили молодого чоловіка.

Про це повідомив радник мера Маріуполя Петро Андрющенко. За його словами, жертвою росіян став 30-річний глухонімий хлопець, інвалід дитинства.

Як повідомив Андрющенко, українця побили майже до напівсмерті. Наразі постраждалий у реанімації в Маріупольській лікарні №2 інтенсивної терапії. Стан чоловіка дуже тяжкий.

Радник міського голови Маріуполя також акцентував, що вчинений злочин ніхто не розслідує. Тобто там панує "абсолютна безкарність".

"Залишається лише сподіватись, що хлопчина виживе. А русские п#дари поїдуть додому в пакетах. Або просто проростуть на нашої землі", — написав Андрющенко.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, як після підриву росіянами Каховської ГЕС у тимчасово окупованих Олешках могли загинути сотні українців, бо людей просто не евакуювали через відсутність російських паспортів. Як вважають у Центрі національного спротиву, такі дії росіян щодо цивільних мають усі ознаки геноциду.