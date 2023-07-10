Багато хороших новин: Маляр розповіла про успіхи на півдні та під Бахмутом

Успіхи є як на півдні, так і на сході

У Міністерстві оборони України прокоментували хід контрнаступу ЗСУ. Там поділилися успіхами за минулий тиждень.

Про це розповіла заступник міністра оборони України Ганна Маляр.

За її словами, ситуація на Східному та Південному напрямах зараз виглядає так:

Схід

"За тиждень в результаті покращення оперативного (тактичного) положення, вирівнювання лінії фронту звільнена площа на Сході складає 24 кВ.км збільшено за тиждень на 4 кВ.км".

Бахмут:

У Бахмуті вже кілька днів наші захисники тримають під вогневим контролем входи, виходи та переміщення ворога містом.

"Це стало можливо завдяки тому, що в процесі просування вперед наші війська взяли під контроль основні панівні висоти довкола Бахмута".

Південь

"За тиждень в результаті наступальних дій на певних ділянках є просування в глиб противника від лінії нашої оборони. Звільнена площа складає 168,6 кВ.км. Збільшено за тиждень на 10,2 кВ.км".

Загалом, за минулий тиждень Сили оборони завдали ударів по таких ворожих цілях:

понад 79 ударів по районах зосередження особового складу противника;

по 8 пунктам управління;

по 17 станціям РЕБ;

по 11 складам боєприпасів ворога;

знищили 24 зенітно-ракетних комплексів ворога;

знищили 39 із 67 іранських ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

При цьому, за словами Маляр, ворог також не сидів на місці і всього за тиждень завдав по Україні 39 ракетних та 334 авіаційних ударів.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що в Генштабі поділилися добрими новинами з фронту.