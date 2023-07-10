Мобілізація триває: стало відомо, де та які повістки будуть роздавати українцям
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Не всі повістки означають відправку на фронт
В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату. Їх, до речі, є декілька видів, а роздавати їх можуть у різних місцях.
"Телеграф" розповідає про те, де та які зараз українцям роздають повістки.
Де можуть вручати повістки
Так, повістки в Україні можуть вручати будь-де, законом це не регламентовано.
Які бувають види повісток
Порядки денний у військкомат бувають наступних видів:
- повістка для уточнення облікових даних — прийти та стати на облік, оновити інформацію про призовника;
- повістка на проходження військово-лікарської комісії;
- повістка на призов до армії — у такій повістці вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної ділянки;
- мобілізаційне розпорядження — відправка в армію.
Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому з українців у липні надішлють повістку в першу чергу. У нашій армії великий запит цих громадян.
Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.