Мобілізація триває: стало відомо, де та які повістки будуть роздавати українцям

Не всі повістки означають відправку на фронт

В Україні триває загальна мобілізація, а це означає, що багато громадян, як і раніше, отримуватимуть повістки до військкомату. Їх, до речі, є декілька видів, а роздавати їх можуть у різних місцях.

"Телеграф" розповідає про те, де та які зараз українцям роздають повістки.

Де можуть вручати повістки

Так, повістки в Україні можуть вручати будь-де, законом це не регламентовано.

Які бувають види повісток

Порядки денний у військкомат бувають наступних видів:

повістка для уточнення облікових даних — прийти та стати на облік, оновити інформацію про призовника;

повістка на проходження військово-лікарської комісії;

повістка на призов до армії — у такій повістці вказано термін, у який потрібно з’явитися до призовної ділянки;

мобілізаційне розпорядження — відправка в армію.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, кому з українців у липні надішлють повістку в першу чергу. У нашій армії великий запит цих громадян.

Докладніше про те, як проходитиме мобілізація цього місяця, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.