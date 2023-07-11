"Залужний ще не визначився": ексглава Генштабу Британії оцінив контрнаступ ЗСУ

Генерали ніколи не можуть дозволити собі розкіш вести війну так, як нам пропонує посібник з доктрини, — Марк Карлтон-Сміт

Ексглава Генштабу Британії, генерал Марк Карлтон-Сміт вважає, що контрнаступ українських військ є дуже обдуманим, точним та обережним щодо життів бійців та військових можливостей. Можливо, головнокомандувач ЗСУ генерал Валерій Залужний ще не визначився, коли настане оптимальний час і місце для розгортання стратегічних резервів.

Про це він сказав в інтерв'ю LIGA.net

"Контрнаступ у багатьох аспектах є саме таким, яким я як військовий професіонал очікував його бачити. Він є дуже обдуманим, дуже точним, обережним щодо життів ваших солдатів і військових можливостей. Ви не бажаєте атакувати російську оборону у місцях, де вона є найбільш захищеною. Але намагаєтесь визначити і виявити російські слабкості, які ви могли б набагато успішніше використати. І це не може відбуватися швидко", — зазначив генерал.

Він додав, що очікує постійного поступового прогресу, частинами. Це буде дуже цілеспрямована робота, яка займе певний час. Це не те, що завершиться вирішальним чином.

"Я не думаю, що це відбудеться обов'язково цього літа. Але це створить умови для поля бою восени. Це буде створювати умови для того, як Україна вирішить використовувати свої стратегічні резерви. Я не здивуюся, якщо генерал Залужний ще не визначився з тим, коли настане оптимальний момент щодо часу і місця для розгортання такого роду сил і засобів", — пояснив Карлтон-Сміт.

Ексглава Генштабу Британії, який брав участь у багатьох війнах – Перська затока, Ірак, Афганістан, де західна коаліція мала перевагу в повітрі, відповів на питання, чи може Україна ефективно використовувати західну зброю без переваги у повітрі.

"Генерали ніколи не можуть дозволити собі розкіш вести війну так, як нам пропонує посібник з доктрини. Завдання генерала – вести ту війну, яку він повинен вести, і тими засобами, які у нього є", — сказав він.

Карлтон-Сміт визнав, що Україна була б більш успішною, якби мала змогу задіяти весь спектр тривимірної війни, проте "сьогодні вона не може".

"І тому було б помилкою для польових командирів вести битву, ніби вони мають перевагу (у повітрі. – Ред.). Саме тому в контрнаступі вони застосовують більш консервативний і обережний підхід", — резюмував ексглава Генштабу Британії.

Як раніше розповідав "Телеграф", заступник міністра оборони США з політики Колін Каль оцінив, на якому етапі свого контрнаступу зараз перебувають українські сили та які висновки можна зробити вже зараз.