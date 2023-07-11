Британський генерал пояснив, чому Захід думав, що Україна програє

Багато прогнозів західних урядів та аналітиків щодо перемоги росії над Україною не справдилися. У чому був прорахунок – розповів ексглава Генштабу Великої Британії генерал Марк Карлтон-Сміт.

На початку повномасштабного вторгнення рф в Україну чимало західних урядів та аналітиків вважали, що Україна швидко програє. Проте вони помилилися, переоцінивши російський військовий потенціал.

Про це LIGA.net розповів ексглава Генштабу Великої Британії генерал Марк Карлтон-Сміт.

З огляду на мільярди рублів, які були вкладені в модернізацію російської армії, аналітики припускали, що російські тактичні військові показники будуть кращими.

"Також я думаю, що західні країни неправильно зрозуміли глибину національного духу опору українців. Цей неймовірний заклик вашого президента стати до зброї. Коли він сказав, що мені потрібна не евакуація, а боєприпаси. І громадянська, народна мобілізація, яку це спричинило, — зазначив військовий. — Також ми прорахувалися з винятковою тактичною військовою ефективністю і дуже швидкою мобілізацією українських Збройних Сил. І швидким цивільно-військовим партнерством".

Через ці три прорахунки закордонні військові експерти припустили, що росія може перемогти дуже швидко, придушивши будь-який військовий опір України.

Зі слів генерала, такі ж помилки зробили путін і його збройні сили. Це призвело до прорахунків у військовому плануванні. Тому вони швидко зробили низку тактичних помилок і втратили бодай якийсь прояв військової несподіванки. Відтоді вони намагаються відновити тактичний військовий імпульс або бодай якусь стратегічну ініціативу.

Як повідомляв сайт "Телеграф", Україна вистоїть, але ціна, яку заплатить росія за спробу її підкорити, виявиться величезною.