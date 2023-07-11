Дістане не лише куля: в ГУР зробили ще один натяк росіянам

Розвідка дала обіцянку військовим злочинцям

На тлі інформації про знищення чергового високопоставленого російського військового в українській розвідці інтригують новим відео, в якому попереджають злочинців про справедливе покарання.

Відеоролик з’явився на офіційній сторінці ГУР МО України.

Розвідники показали своє тренування з холодною зброєю і написали "Немає ножа — немає життя", натякаючи на відплату для окупантів.

"Українські воїни-розвідники гарантують, що кожен московський військовий злочинець, де б він не ховався, отримає те, на що заслуговує", - йдеться в описі до посту.

Тут варто зазначити, що коли 10 липня в ГУР опублікували відео з назвою "Настав час відплати", в росії відбулася ліквідація заступника начальника міського відділу з мобілізаційної роботи Станіслава Ржицького. Нападник підкараулив військового на пробіжці, а потім втік у невідомому напрямку. Знищений окупант, до речі, міг бути причетним до запусків "Калібрів" по території України.

Офіційно цю інформацію ніяк не пов’язують із новими заявами від ГУР, але українські блогери, наприклад, вже зауважили, що розвідка України, коментуючи загибель росіянина, розповіла докладніше про смерть Ржицького, ніж навіть росЗМІ.