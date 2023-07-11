Франція передасть Україні далекобійні ракети: заява Макрона

Франція допоможе Україні з контрнаступом

Франція, як і обіцяв її президент, передасть Україні ракети дальнього радіуса дії. Це має допомогти ЗСУ у контрнаступі.

Про це заявив президент Франції Еммануель Макрон під час саміту НАТО у Вільнюсі.

"Щоб ми могли дати українцям можливість завдавати глибоких ударів, зберігаючи при цьому ясність та послідовність нашої доктрини, ми вирішили поставити нові ракети", — заявив Макрон.

Як стало відомо, йдеться про крилаті ракети SCALP-EG. Вони є вже відомими в Україні Storm Shadow, які були передані Великобританією, і лише носять іншу назву.

Нагадаємо, що крилаті ракети Storm Shadow не мають аналогів серед озброєння, яке наразі має ЗСУ. Їх плюс у тому, що вони можуть "працювати" поза зоною видимості російських систем ППО. Більше про те, що може ця зброя ви можете прочитати, перейшовши за посиланням.

Раніше ми писали про те, що у Зеленського назвали три ключові завдання далекобійних ракет, які з’являються у ЗСУ. Серед них "зменшення втрат серед українських воїнів".

Також ми повідомляли, що коли Україна отримала перші Storm Shadow у путіна неабияк збудилися.