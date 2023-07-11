Польща готова: Дуда заговорив про відправку миротворців до України

Країна-союзниця готова також взяти участь у можливій місії

Після завершення бойових дій на території України НАТО може відправити до країни миротворчу місію щодо забезпечення дотримання режиму припинення вогню.

Таку заяву зробив президент Польщі Анджей Дуда в інтерв’ю німецькій газеті WELT.

За його словами, Польща готова взяти участь у можливій місії та відправити своїх військових у разі, якщо таким буде рішення Альянсу.

"Для забезпечення дотримання режиму припинення вогню, то ми як відповідальний член НАТО безумовно підтримаємо це рішення", — сказав журналістам Анджей Дуда.

До речі, ще у березні 2022 року, через місяць після початку повномасштабного російського вторгнення, Польща заявила, що запропонує НАТО на саміті запровадити в Україні миротворчі сили Альянсу. Однак, тоді в Організації Північноатлантичного договору не підтримали ініціативу країни.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що 28 червня Анджей Дуда несподівано прибув до Києва на зустріч із президентом Володимиром Зеленським. Лідери країни обговорили підготовку до саміту НАТО та можливі провокації окупантів на ЗАЕС.