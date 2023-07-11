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Шольц підтвердив: Німеччина передає Україні нові Patriot, танки та снаряди

Автор
Анастасія Мокрик Анастасія Мокрик
Дата публікації
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Автор
Олаф Шольц Новина оновлена 11 липня 2023, 14:17
Олаф Шольц. Фото Колаж "Телеграфу"

Німеччина залишається у списку країн, які надають Україні найбільшу підтримку

Німеччина планує надати Україні військову допомогу, загальна вартість якої становитиме 700 мільйонів євро. Про надання цього пакету мають оголосити після обіду у вівторок, 11 липня, під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє Spiegel із посиланням на джерела.

Підготовку нової партії озброєння України підтвердив канцлер Німеччини Олаф Шольц. Вже відомо, що пакет включатиме наступну техніку:

  • 25 танків "Leopard" 1A5;
  • 40 БМП "Marder" 1A3;
  • 2 ЗРК "Patriot";
  • 5 БРЕМ Bergepanzer 2;
  • 20 тисяч артснарядів 155 мм;
  • 5 тисяч димових снарядів.

Зазначається, що цією допомогою Німеччина хоче показати, що вона залишається серед країн, які продовжують надавати найбільшу підтримку України під час повномасштабної війни.

Нагадаємо, що в середині травня поточного року Німеччина оголосила про передачу Україні найбільшого в історії пакету військової допомоги. До нього увійшли танки, бронетранспортери, гаубиці, системи протиповітряної оборони IRIS-T-SLM, безпілотники, бойові машини та безліч іншої техніки, необхідної ЗСУ на фронті.

Теги:
#Україна #Німеччина #Підтримка #Військова допомога #Олаф Шольц