Повістки в Україні вручають двірники? Адвокат розповів, як реагувати і чи законно це

Ставка, найімовірніше, робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів

Під час воєнного стану та загальної мобілізації чоловіки продовжують отримувати повістки та останнім часом почастішали випадки, коли їх та повідомлення про виклик для складання протоколу з винесенням постанови про штраф знаходять у поштових скриньках та дверях. Тепер додається згадка, що повідомлення та повістка вважаються належним чином врученими через ЖЕК.

У новому відео на своєму YouTube-каналі адвокат Роман Сімутін пояснив нюанси даних нагоди й розповів, чи законне таке вручення повісток.

"Фраза про вручення повісток через ЖЕК позбавлена взагалі будь-якої логіки. Мало того, що формулювання свідчить проти самого ТЦК, тому що таким чином вони документально де-факто розписуються, що жодного повідомлення людина не отримувала. Думаю, ставка робиться на психологічний ефект від отримання подібних листів", — пояснив адвокат.

За його словами, у юридичній точці зору двірники не можуть займатися врученням повісток військовозобов’язаним, тому що у них немає таких повноважень, на відміну від начальника ЖЕКу.

"Хоч і в цьому випадку є купа питань, але якщо ви повістку візьмете і розпишетесь — тоді вже неважливо, хто і яким чином її вручив", — підсумував Сімутін.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що адвокат Антон Маринич пояснив українцям, чи є законним вручення повісток чоловікам через їхніх родичів.