"Ми на другому етапі": чого чекати від контрнаступу ЗСУ, розповів відомий аналітик

ЗСУ не використовували ще більшу частину зброї, заготовленої для операції

Масштабний контрнаступ України можна умовно поділити на чотири етапи. Зараз ми переживаємо другий із них.

Про це заявив відомий іноземний військовий аналітик та морський офіцер Андерс Нільсен.

На його думку, український контрнаступ проходитиме поетапно:

спроба зробити маневр для прориву російської оборони (зазнав невдачі);

фаза виснаження російської артилерії;

фаза виснаження живої сили (тут на сцену виходять касетні боєприпаси);

повторна спроба зробити маневр прориву російської оборони.

Наразі, зазначає експерт, Україна перебуває у другій фазі цієї кампанії.

При цьому, Нільсен вважає, що ЗСУ не особливо поспішатиме з проведенням наступу, оскільки:

погодні умови сприятимуть проведенню наступальних операцій ще три місяці до жовтня;

якщо спробувати перейти до відновлювальних спроб здійснити маневр без належного виснаження росіян, ця спроба може бути такою самою невдалою.

Крім того, за даними аналітика, ЗСУ не використовували ще більшу частину зброї, заготовленої для операції.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що у Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за перший тиждень липня.

Також ми повідомляли, що у Генштабі поділилися хорошими новинами з фронту.