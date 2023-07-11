Перша жінка-військова пройшла кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій України

Попереду в неї розподіл в одну з військових частин ЗСУ

Уперше в Україні жінка-військовослужбовець пройшла Кваліфікаційний курс Сил спеціальних операцій (ССО).

Про це повідомило командування ССО ЗС України.

"Сьогодні під час випуску Кваліфікаційного курсу Сил спеціальних операцій "номер 68" отримала нашивку спеціальні операції. Номер 68 — це перша жінка-військовослужбовець, яка подолала дистанцію в декілька місяців проходження Q-курсу ССО", — написало командування на своїй сторінці у Facebook.

Зазначається, що попереду в неї розподіл в одну з військових частин та тяжка робота задля наближення Перемоги України.

Facebook / Командування ССО ЗСУ

Facebook / Командування ССО ЗСУ

Facebook / Командування ССО ЗСУ

Нагадаємо, Q-курс — це спеціальний курс в рамках етапу відбору до підрозділів Спеціальних операцій ЗС України. Зазвичай, він охоплює психологічний та фізичний етап підготовки і триває сім місяців. Його проходження гарантує воїнам призначення на посади до підрозділів спеціального призначення ССО ЗСУ.

Раніше "Телеграф" розповідав про роботу бійців ССО на "нулі". У прес-службі Сил спеціальних операцій показали кадри, як наші воїни зайшли з тилу в окопи противників, ліквідуючи росіян одного за одним.