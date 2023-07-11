У росії знайшли "вбивцю" капітана підводного човна "Краснодар": звинувачують відомого українця (відео)

Жодних подробиць та доказів російські поліцейські не надали

В росії знайшли "вбивцю", який знищив Станіслава Ржицького, відомого з обстрілів України "Калібрами". У злочині звинуватили українця.

Про це повідомляє пресслужба Слідкому рф.

Вона опублікувала відео штурму будинку, де мешкає "підозрюваний". На ньому видно, як група спецназівців вривається до приміщення та проводить затримання Сергія Денисенка 1959 року народження. При ньому нібито було виявлено пістолет, яким він "імовірно, скоїв вбивство".

Жодних більше подробиць та доказів російські поліцейські не надали.

У мережі вже дізналися, хто такий Денисенко. За даними популярного пабліка "Shot", ним є уродженець Сумської області України та колишній президент української Федерації Карате-До. Має 7 Дан і чорний пояс.

Нагадаємо, що ліквідація Ржицького збіглася з виходом відео від ГУР, яке називається "Настав час відплати". Офіційно цю інформацію ніяк не пов’язують із новими заявами від ГУР, але українські блогери, наприклад, вже зауважили, що розвідка України, коментуючи загибель росіянина, розповіла докладніше про смерть Ржицького, ніж навіть росЗМІ.

Крім того, 11 липня вийшло нове відео від українських розвідників, і знову з’явилася інформація про ліквідацію ще одного російського військового.