Підсумкова заява саміту НАТО щодо України: що вирішили члени Альянсу

У НАТО узгодили спільне комюніке щодо України під час дискусій на саміті у Вільнюсі, який триває 11-12 липня. Його текст було опубліковано на офіційному сайті Альянсу.

"Телеграф" зібрав головні пункти цієї заяви.

Офіційно оголошено про новий формат Україна – НАТО

Ми вітаємо президента Зеленського на першому засіданні Ради Україна-НАТО.

Двері НАТО відчинені

Ми підтверджуємо нашу прихильність до політики відкритих дверей НАТО і статті 10 Вашингтонського договору. Кожна нація має право обирати власні заходи безпеки. Ми з нетерпінням чекаємо на можливість вітати Швецію як повноправного члена Альянсу і у зв’язку з цим вітаємо угоду, досягнуту між генеральним секретарем НАТО, президентом Туреччини та прем’єр-міністром Швеції.

Росія — загроза

Російська Федерація порушила норми та принципи, які сприяли стабільному та передбачуваному порядку європейської безпеки. Російська Федерація являє собою найбільш значну та безпосередню загрозу безпеці союзників, а також миру та стабільності в євроатлантичному регіоні. Тероризм у всіх його формах та проявах є найпрямішою асиметричною загрозою безпеці наших громадян та міжнародному миру та процвітанню. Загрози, з якими ми стикаємося, є глобальними та взаємопов’язаними.

Китай кидає виклик НАТО

Конфлікти, нестабільність та нестабільність в Африці та на Близькому Сході безпосередньо впливають на нашу безпеку та безпеку наших партнерів. Заявлені Китайською Народною Республікою (КНР) амбіції та політика примусу кидають виклик нашим інтересам, безпеці та цінностям.

Росія несе повну відповідальність за війну в Україні

Росія несе повну відповідальність за свою незаконну, нічим не виправдану та неспровоковану агресивну війну проти України, яка серйозно підірвала євроатлантичну та глобальну безпеку і за яку вона має нести повну відповідальність.

Не може бути безкарності за російські військові злочини та інші злочини, такі як напади на мирних жителів та руйнування громадянської інфраструктури, що позбавляє мільйони українців основних соціальних послуг.

Руйнування Каховської греблі підкреслює жорстокі наслідки війни, розпочатої Росією. Війна Росії

Крим, Україна

Ми не визнаємо і ніколи не визнаємо незаконних та нелегітимних анексій Росії, зокрема Криму.

Росія має негайно припинити цю незаконну агресивну війну, припинити застосування сили проти України та повністю і беззастережно вивести всі свої сили та техніку з території України в межах її міжнародно визнаних кордонів, що тягнуться до її територіальних вод.

Не можна допомагати агресору

Ми закликаємо всі країни не сприяти російській агресії і засуджуємо всіх, хто активно сприяє війні Росії.

НАТО й надалі підтримуватиме Україну

Ми, як і раніше, твердо віддані подальшому посиленню політичної та практичної підтримки України, оскільки вона продовжує захищати свою незалежність, суверенітет та територіальну цілісність у межах своїх міжнародно визнаних кордонів, і продовжуватимемо нашу підтримку стільки, скільки потрібно.

Майбутнє України в НАТО

Ми підтверджуємо зобов’язання, взяте нами на саміті 2008 року в Бухаресті, про те, що Україна стане членом НАТО, і сьогодні ми визнаємо, що шлях України до повної євроатлантичної інтеграції вийшов за межі необхідності Плану дій щодо членства. Україна стає все більш оперативною та політично інтегрованою до Альянсу і досягла суттєвого прогресу на шляху реформ. Відповідно до Хартії про особливе партнерство між НАТО та Україною 1997 року та Додатком 2009 року союзники продовжуватимуть підтримувати та аналізувати прогрес України в галузі оперативної сумісності, а також необхідні додаткові демократичні реформи та реформи у сфері безпеки. Міністри закордонних справ країн НАТО регулярно оцінюватимуть прогрес у рамках адаптованої річної національної програми. Альянс підтримає Україну у проведенні цих реформ на шляху до майбутнього членства. Ми зможемо надіслати запрошення Україні приєднатися до Альянсу, коли союзники погодяться і будуть виконані умови.

Безпека України – безпека НАТО

Безпека України має велике значення для союзників та Альянсу. Для підтримки подальшої інтеграції України до НАТО сьогодні ми погодили суттєвий пакет розширеної політичної та практичної підтримки. Ми прийняли рішення створити Раду Україна-НАТО, новий спільний орган, в якому союзники та Україна засідають як рівноправні члени для просування політичного діалогу, участі, співробітництва та євроатлантичних устремлінь України до членства в НАТО. Він передбачатиме спільні консультації, прийняття рішень та діяльність, а також служитиме механізмом кризових консультацій між НАТО та Україною.

НАТО допомагатиме не лише зброєю

Сьогодні ми домовилися про багаторічну програму підтримки для України. Надана допомога допоможе відновити український сектор безпеки та оборони та перейти до повної оперативної сумісності з НАТО

Ядерна загроза

Росія модернізує свої ядерні сили, у тому числі свій великий запас зброї дальньої дії, та розширює свої нові та руйнівні системи доставки подвійного призначення. Ми засуджуємо оголошений Росією намір розмістити на території Білорусі ядерну зброю та ядерні системи, що ще раз демонструє, як неодноразові дії Росії підривають стратегічну стабільність та загальну безпеку у євроатлантичному регіоні. Ми засуджуємо безвідповідальну ядерну риторику Росії та її примусові ядерні сигнали.

Будь-яке застосування Росією хімічної, біологічної, радіологічної чи ядерної зброї матиме серйозні наслідки.

НАТО – не загроза Росії

Ми прагнемо стабільності та передбачуваності в євроатлантичному регіоні та у відносинах між НАТО та Росією. НАТО не прагне конфронтації і не становить загрози для Росії. У світлі її ворожої політики та дій ми не можемо вважати Росію своїм партнером.

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