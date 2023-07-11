Відомий військовослужбовець Маркус залишає посаду головного сержанта "Магури": що сталося

Про причини свого рішення військовослужбовець детально розказувати не став

Відомий український військовослужбовець Валерій Маркус повідомив, що більше не має наміру перебувати на посаді головного сержанта 47-ї бригади "Магура".

Як сам Маркус повідомив у своєму Facebook, причиною стала його незгода з рішеннями щодо застосування та розвитку бригади.

"Побудувати військову частину згідно з тими цінностями, які ми декларували на початку її створення, нам не дозволили. Вплинути на ситуацію чи виправити її більше можливості не маю. Моє перебування на посаді головного сержанта бригади більше не вважаю за доцільне", — написав він.

Маркус додав, що не може залишити своїх людей, а тому попросив перевести його на нижчу посаду командира бойової машини, щоб бути ближчим до бійців.

До повідомлення він доклав рапорт, у якому вказав, що рішення було ухвалено без жодного тиску. Але при цьому назвав заступника командира військової частини А4699 майора Івана Шаламагу "аморальним дегенератом", з яким він не хоче перебувати в одному колективі.

Як відомо, Іван Шаламага (позивний Бескид) – майор, заступник командира 47-ї окремої механізованої бригади. У 25 років Шаламага став наймолодшим командиром батальйону в історії української армії, а потім наймолодшим командиром полку.

Іван Шаламага та Валерій Маркус

На ситуацію вже відреагував офіцер ЗСУ та блогер Сергій Місюра, який зазначив, що головною проблемою в цьому є те, що її перевели в публічну площину.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Валерій Маркус звернувся до українців і попросив їх не вірити російським фейкам і, тим більше, не поширювати їх в українському інформаційному просторі.