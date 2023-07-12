Війна — день 504: ЗСУ змінюють тактику контрнаступу, а у Литві триває другий день саміту НАТО

Оперативно про головне за добу

Українські війська продовжують планомірно знищувати особовий склад та бойову техніку окупантів і ведуть наступальні дії щонайменше на трьох напрямках. При цьому західні аналітики вважають, що ЗСУ не поспішатиме з проведенням нового етапу контрнаступу, а швидше за все спробують виснажити ресурси росіян. Тим часом у НАТО поки що не поспішають запрошувати Україну до свого складу, проте обіцяють продовжувати допомагати їй зі зброєю.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 12 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Спікер Східного угруповання військ Сергій Череватий каже, що через великі втрати росіяни перекинули на перші лінії підрозділи "кадировців". Однак вони теж встигли відчути на собі міць Сил оборони, а тому навряд чи надовго там залишаться.

Про те, що відбувалося 9 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 501: ЗСУ розвивають наступ на трьох напрямках

Інформацію за 10 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 502: ЗСУ ведуть наступ на ряді напрямків, але окупанти завдають зустрічних ударів

З даними за 11 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 503: ЗСУ тиснуть на Півдні, а у Литві стартує саміт НАТО