Ворог розпочав штурм на одній з ділянок фронту, а ЗСУ просунулися на півдні: свіжі карти боїв

Окупанти наступають на п’яти напрямках

Триває 504-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, українські війська ведуть контрнаступальну операцію на околицях Бахмута та контролюють усі висоти навколо міста та продовжують просуватися на Мелітопольському та Бердянському напрямках. Росіяни почали штурм українських позицій на лінії фронту Донецьк – Авдіївка.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

За даними Генштабу ЗСУ, окупанти продовжують зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах, йдуть важкі бої. Протягом доби сталося 17 бойових зіткнень.

Харківська та Луганська області

Геолокаційні кадри, опубліковані 8 липня, показують удари української артилерії по російських військах у Торському. 11 липня російські джерела повідомили, що підрозділи Центрального угруповання військ Росії ведуть наступ у Луганській області вздовж лінії Сватово-Кремінна. У Генштабі України повідомили, що українські війська там обороняються та утримують рубежі.

Луганська та Харківська область

11 липня окупанти не досягли жодних підтверджених успіхів на півночі Харківської області.

Донецька область

Українські війська продовжують контрнаступальну операцію на північній та південній околицях Бахмута. Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий заявив, що Сили оборони контролюють усі висоти навколо Бахмута.

Бахмутський напрямок

За даними Генштабу України, наші воїни відбили атаки росіян у районі Григорівки та Оріхово-Василівки. На геолокаційних кадрах видно, як українські війська відбивають атаку окупантів на східній околиці Оріхово-Василівки.

Донецька область

11 липня ворог розпочав штурм українських позицій на лінії фронту Донецьк – Авдіївка. У Генштабі України повідомили, що українські війська відбили наступ росіян у Авдіївки, Першотравневого, Невельського та Північного. За даними українських військових, також було відбито наступ росіян у Мар’їнки та Побєди.

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"Південна вісь"

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бердянському напрямі.

Запорізька область

Генштаб України повідомив, що російські війська вели безуспішні наступальні дії біля Благодатного. Представник Таврійського угруповання військ України Валерій Шершень заявив, що росіяни перекинули чеченські сили "Ахмат", підрозділи батальйону "Схід" та невизначені загони "Шторм Z" у Запорізьку область через тиск українських артилерійських підрозділів.

Геолокаційні кадри, опубліковані 10 липня, показують поступ українців на північний схід від Роботиного.

Херсонська та Миколаївська області

Російські джерела заявили, що їхні війська залишили свої позиції у дачній зоні на східному (лівому) березі Дніпра у Херсонській області. За їхніми даними, українські сили продовжують утримувати обмежені позиції поблизу Антонівського мосту і дві нові українські групи розгорнулися в цьому районі на швидкісних катерах з Антонівки в ніч проти 10 липня.

Раніше "Телеграф" публікував думку відомого іноземного військового аналітика та морського офіцера Андерса Нільсена, на якому етапі зараз перебуває український контрнаступ і що буде далі. Він також пояснив, чому ВСУ не має поспішати.