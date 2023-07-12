Окупантам напружитись: у США підняли питання передачі важливого озброєння ЗСУ

Офіційної інформації про це поки що немає

Україна може отримати ракети великої дальності ATACMS від США. Розмови на цю тему вже ведуться у Білому домі, але поки що вони не є публічними.

Про це пише видання The New York Times із посиланням на свої джерела в офіційних колах США та Європи.

За даними двох неназваних джерел видання, в адміністрації президента США Джо Байдена ведуться негласні дебати про те, чи надсилати Україні кілька керованих ракет класу "земля-земля", які зарезервовані для відповіді на інші загрози безпеці.

У США розуміють, що їх запаси ATACMS відносно невеликі, а ракети взагалі виготовлялися для інших планів Пентагону. Зокрема їх планували використовувати на Корейському півострові, пише видання.

При цьому жодної офіційної інформації від Білого дому чи Пентагону про передачу ракет цього типу останнім часом не надходило.

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Раніше "Телеграф" писав про те, що перші ракети далекого радіусу дії від Франції SCALP вже надійшли в Україну.