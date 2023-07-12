Черкащина постраждала від удару БПЛА: спалахнула пожежа, є постраждалі

Постраждало двоє людей

У ніч проти середи, 12 липня, росіяни вдарили по Україні "шахедами". Зокрема під удар потрапила Черкаська область, тривога там тривала понад три з половиною години.

Про наслідки повідомив начальник Черкаської ОВ Ігор Табурець.

"Є влучання в один з об’єктів нежитлової інфраструктури в Черкаському районі. У результаті там виникла пожежа — зараз уже ліквідована", — написав він у своєму Telegram-каналі.

Постраждало двоє людей, їх з опіками доправили до лікарні.

Такі звуки чули мешканці Черкаської області у ніч проти 12 липня.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що в ніч на 12 липня Київ зазнав масованої атаки ворожими дронами. Тривога у столиці та регіоні тривала понад дві години, за цей час наші захисники знищили всі повітряні цілі окупантів. Інформації про постраждалих чи руйнування не надходило.

Ми також розповідали, що Іран представив свій "новий" дрон Zhobin, що насправді є копією польського дрону Warmate. Цілком можливо, що ці безпілотники опиняться в росії й окупанти битимуть ними по Україні.