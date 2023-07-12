Цього року F-16 не буде: Кулеба назвав терміни та розповів про складнощі
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Графік може мінятися, оскільки існує багато нюансів
Згідно з графіком, перші літаки F-16 мають розпочати польоти в українському повітряному просторі до кінця першого кварталу наступного року.
Такі терміни назвав Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.
Він зазначив, що постачання Україні західних винищувачів F-16 пов’язане з вирішенням дуже складних технічних завдань.
"Тренування мають розпочатися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків та самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 літатимуть українською повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка", – зазначив він.
Глава МЗС наголосив, що графік може мінятись, оскільки існує багато нюансів – потрібно готувати інженерів, техніків, інфраструктуру.
"Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО у Вільнюсі) працює дуже активно. Ми робимо разом все для того, щоб максимально прискорити цей процес", — резюмував Кулеба.
Як раніше повідомляв "Телеграф", молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіпі розповів, коли в країні розпочнуть програму навчання українських пілотів на F-16.