Цього року F-16 не буде: Кулеба назвав терміни та розповів про складнощі

Графік може мінятися, оскільки існує багато нюансів

Згідно з графіком, перші літаки F-16 мають розпочати польоти в українському повітряному просторі до кінця першого кварталу наступного року.

Такі терміни назвав Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба в інтерв’ю Радіо Свобода.

Він зазначив, що постачання Україні західних винищувачів F-16 пов’язане з вирішенням дуже складних технічних завдань.

"Тренування мають розпочатися десь у серпні, можливо, на початку вересня. Паралельно буде йти підготовка юридичних рішень, необхідних для передачі літаків та самих літаків. Я думаю, що якщо до кінця першого кварталу наступного року перші F-16 літатимуть українською повітрі, керовані українськими пілотами, то це буде відповідно до графіка", – зазначив він.

Глава МЗС наголосив, що графік може мінятись, оскільки існує багато нюансів – потрібно готувати інженерів, техніків, інфраструктуру.

"Але зараз і міністр оборони тут (на саміті НАТО у Вільнюсі) працює дуже активно. Ми робимо разом все для того, щоб максимально прискорити цей процес", — резюмував Кулеба.

Як раніше повідомляв "Телеграф", молодший міністр оборони Великої Британії Джеймс Хіпі розповів, коли в країні розпочнуть програму навчання українських пілотів на F-16.