Розкол у новоствореній бригаді "Маґура". Що відомо про суперечку між Маркусом та Шаламагою

Маркус розкритикував командування

Українці вже другий день збентежені раптовим рапортом відомого військовика Валерія Маркуса, у якому той попросив перевести його з посади головного сержанта 47-ї бригади "Магура" на найнижчу посаду — командира бойової машини. У конфлікті також випливло ім'я 26-річного майора Івана Шаламаги, який попри свій молодий вік встиг зарекомендувати себе як один із найкращих командирів у ЗСУ.

Обидва військовики заслуговують на повагу та мають бездоганну репутацію, а про деталі конфлікту, на жаль, мало відомо. До того ж підкидати багаття у вогонь, коли скандал стосується ЗСУ, під час війни хоче мало хто, тому навіть хейт у Facebook, здебільшого зберігає "стратегічну тишу". "Телеграф" спробував розібратися, чому в одній із найвідоміших бригад стався розкол:

Хронологія конфлікту

11 липня Валерій Маркус опублікував у Facebook фотокопію рапорту про переведення на найнижчу посаду та звинуватив керівництво підрозділу у некомпетентності. Рапорт був написаний днем раніше. Своє рішення він мотивував "систематичним приниженням сержантського корпусу", "нерозумінням командуванням бригади важливості морального духу бійців" та "відсутністю покарань за (замазано) та некомпетентністю офіцерського корпусу". Також Маркус заявив, що командування саботує традиції та міфологію бригади.

У рапорті Маркус написав, що не згодний з системним приниженням роботи сержантського корпусу,

У кінці рапорту Маркус назвав заступника командира бригади Івана Шаламагу "аморальним дегенератом", на фото ім'я замазано, але можна розібрати текст. Маркус каже, що перебування з цією людиною в одному колективі принижує його честь і гідність.

У дописі він додав, що не згоден з рішеннями щодо застосування і розвитку 47 бригади. Мовляв, не може виправити ситуацію, але і не хоче залишати своїх побратимів.

Проте, про які саме випадки приниження йдеться, Маркус уточнювати не став, що викликало бурхливі суперечки та спроби взагалі, що взагалі відбувається.

12 липня командир 47 окремої механізованої бригади Олександр Сак закликав всіх відкинути конфлікти, образи, протиріччя і примножити зусилля для спільної боротьби:

"Нехай проблеми згуртовують нас перед запеклими боями! Як пальці згинаються в один кулак для удару, так ми маємо об’єднатися. Пам’ятаймо свою відповідальність перед історією", — написав Сак.

Він нагадав про те, що військові саме у цей час продовжують виконувати бойові завдання та кілометр за кілометром звільняють рідну землю на одній з найважчих ділянок фронту.

Що це за бригада

"Маґура" пройшла шлях розширення від батальйону до полку, а потім — цілої бригади минулого року. Вона відома завдяки ретельному відбору серед тисяч мотивованих бійців у свої ряди, процес у тому числі включав співбесіди. Набирали передусім добровольців за оголошеннями, а бойову підготовку проходили навіть у Європі. У її формуванні важливу роль відігравали саме Валерій Маркус та Іван Шаламага.

Шаламага вперше потрапив на фронт у 2018-му, він здобув освіту у Львівському ліцеї ім. Героїв Крут та Національній академії сухопутних військ ім. Сагайдачного. Він став наймолодшим командиром взводу, роти, батальйону, а згодом і полку.

Іван Шаламага та Валерій Залужний

Особа Маркуса, вірогідно, не потребує представлення, але нагадаємо, що він брав участь у боях на Донбасі ще в час АТО — розпочав свій бойовий шлях у березні 2014 року у складі 25-ї повітрянодесантної бригади, а у 2016 році після поранення звільнився з військової служби. Він відомий своїм відеоблогом та публікацією книг. З початком повномасштабного вторгнення рф повернувся до лав ЗСУ. Зокрема, Маркус потрапив до підрозділу Шаламаги у 30-ій бригаді, де був розвідником. Згодом Шаламага став командиром нового батальйону, а Маркусу запропонували позицію головного сержанта.

47-а бригада з початку червня бере участь у бойових діях на півдні України, а саме у Запорізькій області.

У чому насправді може бути проблема

Український військовий Олександр Карпюк (більш відомий як Серж Марко), який є бійцем 59-ї ОМБр імені Якова Гандзюка, вважає, що конфлікт між Маркусом та Шаламагою може вказувати на глибшу проблему — труднощі функціонування новостворених бригад, а також злагодженість штабів та підрозділів.

"Те що сталось в "Магурі", це процес який є і в інших бригадах. Але тільки 47-мій "пощастило" це вивалити у фейсбук та зробити суспільним обговоренням. І це погано. Бригада непогана, і якщо засвоїть уроки своєї першої ротації — то буде гуд. Але обговорення цього точно не повинно бути в соцмережах", — пише Карпюк.

Карпюк пояснює, що проблеми у новостворених бригадах під час наступу прогнозувалися ще давно. Мовляв, коли старі "бригади в обороні" дивляться як потік західної допомоги проходять поруч з ними, "а ти і далі щось стараєшся зробити з декількома 2С1 та Д-20, то є деяка заздрість звісно та критика".

"Але є і прогнози, які повинні були стати реальністю. На жаль. І ця реальність злагодженість штабів та підрозділів. Старі бригади, які змогли встояти на лінії з 2022-2023 (і то не всі) як правило мають вже бойові штаби, є розуміння по спроможностях (реальних) підрозділів та як на практиці виконувати ту, чи іншу задачу. В тій же 59 бригаді, яка ну сильно не 503 обмп, все тримається на тих, хто може виконувати свої функції. І тому коли потрібно — арта буде працювати, так, снарядів небагато буде, але свою функцію вона виконає. ФПВешники та "панішеристи" відпрацюють цілі. "Мавіки" будуть в каруселі хоч 24/7. А аеророзвідка дасть картинку попри потуги російського РЕБа та ППО. Штурмовики не мають "Бредлі", але відео де вони на "Хамерах" залітають на позиції", — каже Карпюк.

Він підкреслює, що такими є умови, в яких доводиться працювати та до яких доводиться пристосовуватися:

"Ми так воювали під Миколаєвом. Ми так воюємо під Донецьком. Ми не самі круті, запаковані, чи досвідчені. Просто в нас все це працює. Просто ми понад рік з чотирьох букв старались скласти слово "щастя", і це був непростий шлях, але бонусом до цього став досвід. Проблема новостворених бригад якраз в тому, що їм це все доведеться пройти. Бойовий досвід не можна отримати на лекціях чи полігонах. Будуть помилки, конфлікти, зміна посад. На жаль це процеси, які неминучі. І питання лише в тому, як швидко бригади зрозуміють свої помилки та перекоординується", — підсумував військовик.

Соцмережі про Маркуса і Шаламагу

Військовослужбовиця Олена Білозерська не виключила, що причиною конфлікту могла стати медійність Маркуса і він пішов на пониження, аби довести побратимам, що він також бере участь у боях.

"Багатьох командирів — на щастя, не всіх — дратують "розпіарені" підлеглі. Так що міг "вигрести" Маркус — як заслужено, так і ні… Частина нашого вкрай токсичного військового і навколовійськового середовища не раз закидала Маркусу найтяжче звинувачення — що він "не бойовий". Хто розуміє, той зрозуміє, що в цій ситуації він піде на все, щоб довести протилежне. От і проситься з пониженням на бойову посаду. В чому-чому, а в боягузстві його не підозрюю", — пише Білозерська.

Бурхливі обговорення у соцмережах

Свої теорії щодо того, що саме не поділили Валерій Маркус та Іван Шаламага намагаються з'ясувати у соцмережах. Левова частина дописувачів вступилася за Шаламагу, якого Маркус назвав "дегенератом".

Головний сержант роти ударних БПЛА 47-Ї ОМБр Рустам Мустафаєв розкритикував рішення написати рапорт і назвав це спробою "перекинути відповідальність за власну некомпетентність". Звинувачення до командування бригади, викладені у рапорті Маркуса, Мустафаєв називає міфами.

"Особисто я і мої сержанти не стикались з подібним явищем. Навпаки. Командування бригади часто викликає мене в штаб для взаємодії і погодження дій нашого підрозділу. Абсолютно всі офіцери вищого командування на прямому звʼязку зі мною, щоб створити максимально сприятливі умови для забезпечення ефективної роботи нашого підрозділу", — пише Мустафаєв.

Мустафаєв каже, що згадані Маркусом офіцери компетентні та роками отримували справжній бойовий досвід. Натомість він розкритикував медійну присутність Маркуса: "знімає на відео результат ЧУЖОЇ роботи і потім публікує купу відосів, щоб пропіарити свою особистість на крові своїх побратимів".

Він теж звинуватив Маркуса у булінгу прес-офіцерки бригади Анастасії Блищик, журналістки, яка вирішила піти у військо після загибелі нареченого Олександра Махова.

"Тільки тому, що вона, висококваліфікована журналістка, не дозволила використовувати себе у власних цілях. Вона, дівчина загиблого воїна, знайшла в собі сили вчинити правильно, розуміючи, чим для неї це обернеться. Я сподіваюся, що Маркус знайде в собі краплину мужності вчинити правильно і публічно вибачитися перед нею, і світ ніколи не побачить відео, де головний сержант бригади погрожує і кричить на пані Анастасію "Завали @б@ло" і решту лайки, тому що вона відмовилась піарити Маркуса на чужій роботі", — пише Мустафаєв.

Військовослужбовець Євген Карась своєю чергою закликав не поширювати хейт та описи на кшталт "совковий офіцер" проти Івана Шаламаги. Карась звернув увагу на те, що Шаламага у 21 рік пішов на фронт обороняв Світлодарську дугу, Попасну, Новолуганське, Зайцеве, а згодом брав участь у бойових діях в районі Вуглегірської ТЕС. Також він навів характеристики Шаламаги від побратимів, які називають його дуже грамотний офіцером.

Екслідер "Правого сектора", командувач Української добровольчої армії Дмитро Ярош теж вступився за Шаламагу, назвавши його одним із найкращих молодих командирів у Збройних Силах України:

Дмитро Ярош зазначив, що Шаламага не піариться та якісно знищує ворогів України

Громадський діяч Сергій Марченко зазначив, що рапорту, в якому критикується військове керівництво України, дуже зрадіють росіяни.

Марченко вважає, що публічні конфлікти грають на руку росіянам

Водночас є і ті, хто підтримав рішення Маркуса, згадуючи його успіхи у боях.

Раніше "Телеграф" розповідав, що Валерій Маркус звернувся до українців з емоційним закликом не допомагати росіянам розповсюджувати брехню та розвінчав її.