Вирішили підзаробити? Союзники України розійшлися у питанні ремонту танків Leopard

Джерело пише, що поляки завищили ціну

Уряд Німеччини вийшов із угоди з Польщею про ремонт танків Leopard, що знаходяться на озброєнні ЗСУ, на польській території.

Як пише газета Handelsblatt з посиланням на свої джерела, причиною такого рішення стали фінансові очікування поляків, які німці вважають завищеними.

При цьому в Міністерстві оборони Німеччини наголосили, що остаточного рішення поки не ухвалено і переговори з польською стороною тривають.

Україна терміново шукає спосіб швидко ремонтувати пошкоджені бойові танки західного зразка. За інформацією журналістів, ЗСУ отримали від Польщі 14 танків Leopard A4, але вісім прибули до України вже пошкодженими.

Німці хотіли допомогти вирішити питання з обслуговуванням танків Leopard та виступили з пропозицією збудувати спеціальний центр для ремонту ближче до кордону з Україною.

Центр мали відкрити ще у травні 2023 року спільними зусиллями німецьких збройових концернів Rheinmetall та Krauss-Maffei Wegmann (KMW), а також польської компанії PGZ.

За повідомленнями джерел німецької газети Handelsblatt, PGZ запросила ціну за свої послуги вдесятеро вище за звичайну.

Раніше Телеграф писав, що Німеччина передасть Україні ще більше озброєння.