Вибух у Запоріжжі: уламки збитого БПЛА впали у парку, є постраждалі (відео)

Серед постраждалих дитина

У Запоріжжі пролунало кілька вибухів. Попередньо наша ППО спрацювала за ворожими цілями, але на землі, на жаль, не обійшлося без постраждалих.

Про це повідомляють місцеві ЗМІ.

Як стало відомо, 12 липня мешканці Запоріжжя могли почути звуки потужних вибухів. Згідно з неофіційною інформацією, ППО збила російський безпілотник у небі над обласним центром. На жаль, уламки літального апарату впали просто над парком в одному з районів міста.

У цей момент там були люди, які отримали поранення різного ступеня тяжкості. На опублікованому журналістами відео можна побачити щонайменше двох поранених. На даний момент, згідно з офіційними даними, відомо вже про 6 постраждалих, серед них маленька дитина.

Також у районі падіння осколків ними було посічено житлові будинки та заклади. Вибиті вікна та постраждало майно городян.

На місці подій вже працюють усі необхідні служби. Поранених доставляють до лікарень, а наслідки ліквідують співробітники ДСНС.

"Ведуться слідчі дії. Впали уламки поки що невідомого об’єкта. Триває обстеження прилеглих будинків", — каже перший заступник міського голови Олександр Власюк.

Нагадаємо, раніше ми писали, що 7 липня у Запоріжжі пролунав вибух, а над містом піднявся густий чорний дим. Росіяни використали для удару ракети С-300.