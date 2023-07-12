США не дадуть F-16: у Байдена розповіли, хто допоможе Україні

Після навчання пілотів винищувачі поставлять в Україну

Постачання бойових винищувачів F-16, з передачею яких виникли певні проблеми, найімовірніше здійснюватиметься із запасів європейських країн.

Про це заявив радник президента США з національної безпеки Джейк Салліван в ефірі Good Morning America телеканалу ABC New.

"Що стосується винищувачів F-16, президент Байден ухвалив рішення кілька тижнів тому, працюючи у тісній консультації з союзниками, розпочати навчання українських пілотів на цих літаках. Це навчання займе деякий час, а потім буде здійснено передачу F-16 з європейських країн, які мають ці літаки", — сказав він.

Зазначимо, командувач ВПС Норвегії генерал-майор Рольф Фолланд пояснював, що головна складність у постачанні Україні F-16 полягає в тому, що логістичний ланцюжок обслуговування винищувачів дуже складний. Справа також полягає у практичних аспектах експлуатації та обслуговуванні літаків.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у ЗСУ назвали вісім головних причин, з яких українським військовим необхідні американські винищувачі F-16.