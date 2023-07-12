Не тільки Німеччина: ще одна країна передасть Україні своє потужне ППО

Небо України стане ще безпечнішим

Стали відомі подробиці нової військової допомоги від Норвегії, яку було оголошено під час саміту НАТО у Вільнюсі.

Про це повідомляє сайт оборонного відомства країни.

Так, крім тисячі мінідронів держава вирішила передати для ЗСУ ще кілька ЗРК NASAMS.

"Уряд вирішив передати Україні пакет підтримки NASAMS, який включає два додаткові центри управління вогнем, дві пускові установки та запасні частини" , — йдеться у повідомленні.

За словами міністра оборони Норвегії Бьорна Арільда Грама, це забезпечить витривалість та підвищить ефективність уже переданих Україні засобів протиповітряної оборони.

Варто зазначити, що навесні 2023 року Норвегія вже передавала Україні свої ЗРК NASAMS. Тоді в нашу країну вирушили два повністю укомплектовані взводи цієї техніки. З того часу дане ППО успішно застосовується нашими військовими.

Нагадаємо, що це не єдина система ППО, яку Україна отримає після саміту НАТО. Німеччина вже офіційно оголосила про передачу своїх "Patriot". Про те, які ще країни та яку техніку передадуть нашій державі, ви можете прочитати в матеріалі "Телеграфа", перейшовши за посиланням.