Коли Україна отримає ATACMS: Зеленський дав відверту відповідь

ЗСУ поки не отримають далекобійних ракет до HIMARS

Україна веде розмови щодо постачання далекобійних ракет ATACMS, проте конкретних рішень поки що не прийнято.

Як повідомляє кореспондент "Телеграфу", про це розповів президент України Володимир Зеленський під час пресконференції у Вільнюсі.

"Не знаю як вам сказати. Є такі розмови, але поки що немає рішення. Є очікування військових… Спочатку треба зробити, а потім розповідати, як це було", — сказав він.

За словами глави держави, союзники вже ухвалили непрості рішення щодо постачання деяких систем озброєння. Як приклад, він навів касетні боєприпаси, які погодилися передати США.

"Я вдячний, що нарешті є таке рішення. Тому зачекайте, не все одразу", — додав президент.

Як відомо, ракети ATACMS це боєприпаси, які використовуються легендарними РСЗВ HIMARS та їх важчим варіантом M270 MLRS. Цей тип ракет здатний завдавати ударів по цілях, розташованим на відстані 300 кілометрів, тоді як вже відомий у ЗСУ снаряд GMLRS здатний бити на відстань до 84 кілометрів.

Згідно з даними з відкритих джерел, вартість однієї ракети ATACMS становить близько 1-1,5 млн доларів.