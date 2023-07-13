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Війна — день 505: ЗСУ тиснуть на півдні і просуваються у Бахмута

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
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Бої за Україну продовжуються
Бої за Україну продовжуються

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку та просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямах. ЗСУ також досягли успіху в контрнаступальній операції на околицях Бахмута і змогли взяти під контроль усі висоти навколо міста. При цьому не виключається, що невдовзі противник буде змушений залишити місто, щоб не потрапити в оточення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Полтавській та Сумській областях оголосили повітряну тривогу через запуски російських безпілотників.

Інформацію за 10 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 502: ЗСУ ведуть наступ на ряді напрямків, але окупанти завдають зустрічних ударів

З даними за 11 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 503: ЗСУ тиснуть на Півдні, а у Литві стартує саміт НАТО

Про те, що відбувалося 12 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 504: ЗСУ змінюють тактику контрнаступу, а у Литві йде другий день саміту НАТО

Теги:
#Україна #Росія #Війна