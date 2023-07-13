Війна — день 505: ЗСУ тиснуть на півдні і просуваються у Бахмута

Оперативно про головне за добу

Українські військові продовжують знищувати російських загарбників та їхню техніку та просуваються на Мелітопольському та Бердянському напрямах. ЗСУ також досягли успіху в контрнаступальній операції на околицях Бахмута і змогли взяти під контроль усі висоти навколо міста. При цьому не виключається, що невдовзі противник буде змушений залишити місто, щоб не потрапити в оточення.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 13 липня, але більш оперативну інформацію можна отримувати у нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 У Полтавській та Сумській областях оголосили повітряну тривогу через запуски російських безпілотників.

Інформацію за 10 липня, дивіться за посиланням: Війна — день 502: ЗСУ ведуть наступ на ряді напрямків, але окупанти завдають зустрічних ударів

З даними за 11 липня можна ознайомитись у трансляції: Війна — день 503: ЗСУ тиснуть на Півдні, а у Литві стартує саміт НАТО

Про те, що відбувалося 12 липня, читайте у матеріалі: Війна — день 504: ЗСУ змінюють тактику контрнаступу, а у Литві йде другий день саміту НАТО