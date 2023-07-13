ЗСУ мають успіхи як у наступі, так і в обороні: свіжі карти боїв

ЗСУ також успішно відбивають спроби ворога атакувати

Контрнаступ ЗСУ вздовж адміністративного кордону між Донецькою та Запорізькою областями продовжується, при цьому наші захисники також утримують позиції на лівому березі Херсонської області.

Про це повідомляє Інститут вивчення війни (ISW) у своєму добовому звіті.

Бої у Харківській та Луганській областях

Минулої доби ворог просунувся в районі Котлярівки, також у ворога були безуспішні спроби наступу поблизу Новоселовського.

При цьому ворог не зміг закріпитися в Торському і провів невдалі спроби наступу поблизу Веселого (31 км на південь від Кремінної).

Бої у Донецькій області

ЗСУ продовжують наступ на північ і південь від Бахмута. Успіхи українських військових мають успіхи у напрямку Біла Гора-Андріївка (10-12 км на південний захід від Бахмута) і Біла Гора-Курдюмівка (12-13 км на південний захід від Бахмута).

Бої за Бахмут

Російські джерела писали 12 липня, що ЗСУ змогли зайняти трасу Е40 Бахмут-Слов’янськ. Також були повідомлення про атаки наших військових на південно-західну околицю Берхівки.

У той же час окупанти намагалися штурмувати в районі Григорівки (8 км на північний захід від Бахмута), на схід від Оріхово-Василівки, поблизу Авдіївки, Первомайського (11 км на південний захід від Авдіївки), Невельського (14 км на південний захід), Мар’їнки (27 км на південний захід від Авдіївки), Перемоги (32 км на південний захід від Авдіївки) і Новомихайлівки (36 км на південний захід від Авдіївки).

Бої у Запорізькій та Херсонській областях

ЗСУ продовжують наступ на заході Донецької області, також є просування на Бердянському та Мелітопольському напрямках.

У Генштабі підтвердили інформацію про те, що ЗСУ завдали по готелю в окупованій Запорізькій області, де знаходився штаб 58-ї загальновійськової армії.

Бої у Запорізькій області

Окрім того, українські військові закріплюються на лівому березі Херсонської області у районі Антонівського мосту.

Бої у Херсонській області

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Міноборони розповіли про успіхи ЗСУ на фронті за перший тиждень липня.