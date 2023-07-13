Німеччина передасть ЗСУ суперсучасні бронебійні снаряди: у чому їхня особливість

За рахунок використання нового пороху, DM73 має підвищені показники ураження та енергії

Німеччина замовила сучасні бронебійні підкаліберні боєприпаси DM73, які використовуються у танках Leopard 2. Частину з них передадуть Україні.

Про це повідомляє Europäische Sicherheit und Technik.

Бюджетний комітет ФРН схвалив проект міністерства оборони із закупівлі боєприпасів, частина з яких, на суму 203,1 млн. євро, призначена для України.

Зокрема, міноборони Німеччини придбає 120-мм танкові боєприпаси DM73/DM63A1, близько третини з них передадуть Україні. Згідно з планом, озброєння має бути виготовлене та передано одержувачу до 2025 року.

DM73 – це німецький бронебійний підкаліберний боєприпас, розроблений 2021 року оборонною компанією Rheinmetall. Його називають одним із найкращих танкових боєприпасів у світі.

Інформації про DM73 у відкритому доступі небагато, відомо, що він є модифікацією снаряда DM63. Зокрема у ньому використовується новий із більшою енергетикою. Це дало можливість збільшити й дальність й швидкість польоту елемента, що вражає.

Бронебійний підкаліберний боєприпас 120-мм DM63

"DM73 має такий самий сердечник, що і DM63, який зараз перебуває на озброєнні, ми працювали тільки над новим порохом, головним чином, щоб збільшити дальність ведення вогню, а не покращити бронебійні якості", — розповів старший віце-президент BU Weapons and Munition Крістоф Хенсельманн.

Проте очікується, що бронебійні характеристики DM73 за рахунок пороху також зростуть.

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Боєприпас здатний вражати усі сучасні броньовані цілі. Його осердя розроблялося спеціально для подолання динамічного захисту, у тому числі 4С22 "Контакт-5", якими зараз оснащуються російські танки, пише "Мілітарний".

Снаряд розрахований на застосування з подовженої гармати танкової RH120 L55, яка встановлюється на танки Leopard 2A6.

Сердечник DM73 виготовлений із вольфрамового сплаву WSM IV. Його вага становить лише 5 кілограмів, довжина – 685 мм, а діаметр – 26 мм.

Як повідомляв "Телеграф", президент України Володимир Зеленський подякував главі США Джо Байдену за рішення про передачу Україні касетних боєприпасів і пояснив, чому вони так потрібні ЗСУ.