Не лише на Бахмутському напрямку: у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ (мапа)

Водночас ворог стягує резерви

Українські військові успішно просуваються на Бахмутському напрямку Донецької області, а також на Бердянському та Мелітопольському напрямках Запорізької області.

Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.

За його словами, у Запорізькій області наші захисники мають успіхи на двох ділянках у районі міста Оріхів.

"На напрямках Новоданилівка — Широка Балка, Новотокмачка — Новопокровка також мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневі удари артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — уточнив спікер.

На Півдні країни наші військові продовжують облаштовувати зайняті позиції, але при цьому також просуваються вперед.

Що стосується Бахмута, то там ЗСУ просуваються північніше і південніше міста.

Водночас противник активізувався на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Окупанти стягують туди резерви, але ЗСУ відбивають атаки.

Раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі поділилися добрими новинами одразу з двох ділянок фронту.