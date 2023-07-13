Не лише на Бахмутському напрямку: у Генштабі розповіли про успіхи ЗСУ (мапа)
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Водночас ворог стягує резерви
Українські військові успішно просуваються на Бахмутському напрямку Донецької області, а також на Бердянському та Мелітопольському напрямках Запорізької області.
Про це заявив речник Генштабу ЗСУ Андрій Ковальов в ефірі телемарафону.
За його словами, у Запорізькій області наші захисники мають успіхи на двох ділянках у районі міста Оріхів.
"На напрямках Новоданилівка — Широка Балка, Новотокмачка — Новопокровка також мали успіх, закріплюються на досягнутих рубежах. Завдають вогневі удари артилерією по виявленим цілям противника, здійснюють заходи контрбатарейної боротьби", — уточнив спікер.
На Півдні країни наші військові продовжують облаштовувати зайняті позиції, але при цьому також просуваються вперед.
Що стосується Бахмута, то там ЗСУ просуваються північніше і південніше міста.
Водночас противник активізувався на Куп’янському, Лиманському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Окупанти стягують туди резерви, але ЗСУ відбивають атаки.
Раніше "Телеграф" писав про те, що в Генштабі поділилися добрими новинами одразу з двох ділянок фронту.