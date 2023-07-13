Випробування на "Циклоні" росія намагалася проводити у 2021-2022 роках, але безуспішно

Новий російський корабель "Циклон" для завдання ракетних ударів по Україні, яким уже похвалилися пропагандисти, двічі не пройшов випробування. "Новинка" стала черговою пропагандою росії та картинкою для залякування.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону.

"Це черговий пропагандистський трюк від росіян. Тому що вони включили до складу ВМФ рф корабель, який не відповідає всій процедурі", - сказав він.

Як заявляли в росЗМІ, корабель "Циклон", урочисто презентований 12 липня, має на борту установки для запуску восьми крилатих ракет "Калібр". Його представили як перший за останні 25 років корабель, що пройшов на Керченському суднобудівному заводі повний цикл будівництва, включаючи комплекс випробувань.

Проте Плетенчук додав, що випробування на "Циклоні" росія намагалася проводити у 2021-2022 роках, але безрезультатно.

"Але вони ставлять його в дію. Тому що їм потрібна картинка, що вони щось запустили, щось відродили, поповнили свій флот. Проте корабель, основне завдання якого — запуск крилатих ракет, жодного пуску крилатих ракет не здійснив", — зауважив спікер.

Що пишуть у мережі

Користувачі соцмереж впевнені, що незабаром нове "корито" росіян вирушить слідом за крейсером "Москва", якщо, звичайно, воно все ж таки буде використовуватися, а не існуватиме заради "картинки".

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що у квітні 2022 року флагман Чорноморського флоту росії корабель "Москва" був уражений двома ракетами "Нептун", після чого він пішов на дно. Корабель, яким пишалися росіяни, затонув під час буксування до окупованого Севастополя. Половина екіпажу на "Москві" складалася зі строковиків. Йдеться про приблизно 300 солдатів. Щонайменше 37 членів екіпажу затонулого ракетного крейсера загинули. Кількість зниклих безвісти невідома.