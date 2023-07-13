Мир в обмін на території та скорочення постачання зброї: ЗМІ дізналися про тривожні ідеї США

Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції двічі повертався до теми можливого обміну тимчасово окупованих територій на безпеку

На саміті НАТО у Вільнюсі делегація США натякнула команді президента України Володимира Зеленського, що якщо Україна вимагатиме "надто активно і багато", то Сполучені Штати можуть переглянути номенклатуру та обсяги військової допомоги.

Про це повідомляє видання DW із посиланням на власні джерела.

Зазначається, що у деяких учасників саміту склалося враження, що адміністрація Байдена не відмовилася від ідеї розміну безпеки України на території.

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"Тобто якщо Україна відвоює значні та стратегічно важливі площі, то до кінця 2023-го або на початку наступного року Вашингтон підштовхуватиме її до мирних переговорів з москвою в надії домогтися від Києва відмови як мінімум від частини вже окупованих росією земель в обмін на вступ у НАТО", — йдеться у статті.

Видання звернуло увагу, що Володимир Зеленський під час підсумкової прес-конференції двічі повертався до теми можливого обміну тимчасово окупованих територій на безпеку. Обидва рази він наголошував, що такий поворот подій неприйнятний ані для нього, ані для українського народу.

Раніше "Телеграф" розповідав, що міністр оборони Великої Британії Бен Уоллес заявив, що країни заходу не онлайн-магазин Amazon, щоб надавати Україні озброєння на першу вимогу. Він додав, що хотів би бачити хоч трохи подяки за допомогу.