РПЦ знову передасть полонених українських військових Угорщині: деталі від ЗМІ

російська сторона готова передати від 10 до 15 українських солдатів

РПЦ передасть Угорщині ще одну групу українських військовополонених, однак, як і раніше, відбудеться це без участі та погодження України.

Про це повідомило видання "РБК-Україна" з посиланням на свої джерела у спецслужбах. Також цю інформацію у коментарі "24 каналу" підтвердив представник ГУР МО Андрій Юсов.

За даними співрозмовників "РБК-Україна", з 8 по 11 серпня до рф мають вирушити представники угорського уряду, щоб обговорити питання передачі військовополонених, які нібито мають "угорське походження".

"Як і минулого разу, все відбувається без участі та погодження з Україною, без правових підстав, що є грубим порушенням Женевських конвенцій та міжнародного гуманітарного права", — зазначає джерело.

Очікується, що від рф в переговорах братиме участь митрополит волоколамський Антоній, який опікується зовнішніми церковними зв’язками московського патріархату.

При цьому Угорщина не має списку військовослужбовців, яких вони хочуть забрати з полону. Список складе російська сторона, яка вже розпочала пошуки та відбір закарпатців серед полонених. Очікується, що до нього увійдуть від 10 до 15 українських солдатів.

"Вимога угорців – угорська етнічна приналежність та знання угорської мови. Ця вимога беззаперечна – угорці не прийматимуть нікого, крім представників угорської національної меншини в Україні", – додав співрозмовник.

Нагадаємо, що про перший факт передачі Угорщини полонених українців стало відомо на початку червня. Тоді повідомлялося про передачу як мінімум 11 наших захисників. В Офісі президента України ці події назвали спробою Будапешта вибілити свою репутацію. Пізніше Україна змогла повернути деяких полонених з Угорщини.

Раніше "Телеграф" писав про те, що речник МЗС України Олег Ніколенко розповів жахливі подробиці знаходження українських полонених в Угорщині.