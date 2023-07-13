Без батька залишилися п’ятимісячні двійнята: на війні загинув 24-річний сапер

Загиблого згадують як світлу та сильну людину

Щодня українські воїни віддають свої життя у боротьбі з російськими окупантами. У боях за Україну загинув 24-річний герой із міста Самбір Львівської області Віталій Гречка.

Про це повідомила Самбірська міська рада.

Віталій був старшим сапером, його згадують як світлу та сильну людину. Він загинув під час виконання бойового завдання. У героя залишилися п’ятимісячні двійнята, дружина та батько.

Віталій Гречка

Раніше "Телеграф" розповідав, що на війні загинув український військовий Володимир Колдашев із міста Лиман. Він врятував свого побратима, але незабаром його життя обірвалося.

Також ми повідомляли, що у боях за Україну загинув 31-річний актор українського театру Філіп Віннер. Він захищав країну з перших днів повномасштабного вторгнення росії у складі 26 Окремого стрілецького батальйону і був відряджений до 68-ї бригади, з якою брав участь у контрнаступі на Донецькому напрямку в районі міста Волноваха.

Крім того, окупанти вбили бойового медика 3-ї окремої штурмової бригади, сформованої на базі підрозділу територіальної оборони "Азов" Артема Суховія. У хлопця залишилася дружина та маленький син.