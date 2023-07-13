"Ядерна" істерика лаврова через F-16: Кулеба пояснив, кого треба боятися кремлю

Передача F-16 відбудеться за графіком

У МЗС України відповіли міністру закордонних справ рф сергію лаврову, який побачив у постачаннях F-16 для нашої країни ядерну загрозу.

Відповідь опублікував голова Міністерства закордонних справ України Дмитро Кулеба на своїй сторінці у Twitter.

Глава українського МЗС зазначив, що єдина загроза росії — це український солдат.

"От кого путіну та компанії слід побоюватися найбільше", — каже він.

А щодо передачі Україні F-16, зазначає Кулеба, то вона відбудеться "за графіком. росія це проковтне, незважаючи на брязкання язиком лаврова".

Нагадаємо, що путініст лавров, коментуючи новини про передачу Україні західної бойової авіації, заявив, що "Ми поінформували ядерні держави — США, Велику Британію та Францію, що росія не може ігнорувати здатність цих літаків нести ядерну зброю… Сам факт появи подібних систем у ЗСУ буде розглядатись нами як загроза з боку Заходу в ядерній сфері”.

Раніше ми писали про те, які країни передаватимуть Україні свої F-16. Це не США.

Також ми повідомляли про терміни постачання Україні західних винищувачів. Графік може зрушуватись, оскільки існує багато нюансів.