У путіна немає шансів: Байден зробив важливу заяву про кінець війни в Україні

У США не сумніваються в успіху контрнаступу ЗСУ

Президент США Джо Байден підтвердив слова Михайла Подоляка про те, що війна росії проти України не може тривати роками. Американський лідер вважає, що володимир путін вже програв у цій битві.

Про це Джо Байден заявив на прес-конференції з президентом Фінляндії Саулою Ніїністе в Гельсінкі, повідомляє CNN. Журналісти запитали його, чи може путіна підбадьорити те, що НАТО поки що відмовляється приймати Україну до Альянсу.

"У нього немає шансів виграти війну в Україні. Він уже програв цю війну", — сказав Байден.

Також він зазначив, що у росії не вистачить ресурсів, щоби підтримувати війну з Україною роками. Зрештою російський президент вирішить, що "це не на користь росії в політичному, економічному та інших сенсах" і відступить.

Крім того, у США вірять в успіх контрнаступу ЗСУ, але вважають, що фінальним етапом війни стануть переговори. Чим більше Україна досягне на фронті, тим швидше настане ця фаза. Крім цього, у США вважають, що володимир путін не застосує ядерну зброю по Україні, його від цього застерігає весь світ.

"Я не думаю, що є якась реальна перспектива того, що путін застосує ядерну зброю. Не лише Захід, а й Китай, та решта світу сказали: "Не роби цього", — сказав Джо Байден.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що утримує володимира путіна від ядерного удару по Україні. За словами підполковника армії США, у росії побоюються українські ППО і розуміють усі ризики та наслідки.