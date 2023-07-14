У ЗСУ розповіли, як росіяни використовують "капризи" погоди під час обстрілів

Негода вносить свої корективи у перебіг війни

Окупанти користуються погіршенням погоди в Україні у своїх цілях. Зокрема, негода допомагає їхнім ракетам та дронам обходити українські системи ППО.

Про це в ефірі телемарафону заявив речник Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат.

За його словами, через високу хмарність бійцям українських Повітряних сил набагато важче вести прицільний вогонь по ворожих об’єктах.

У зв’язку з цим, наголосив Ігнат, ворог використовує не лише темний час доби, а й "капризи" погоди.

Водночас представник ЗСУ додав, що погана погода не сильно впливає на роботу крилатих ракет та "Шахедів", оскільки вони летять заданим маршрутом. На заваді їм можуть стати сильний бічний вітер або зледеніння з перепадом температур.

"Зараз, як бачимо, противник застосовує їх і навіть у таку погоду, коли є і хмарність, і зливи", – сказав Ігнат.

Раніше "Телеграф" писав про те, що окупанти в ніч проти 14 липня знову завдали удару по Україні з повітря. Цього разу вони запустили ударні дрони по Одеській та Дніпропетровській областях, там є руйнування.