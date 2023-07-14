"Це як у боксі": Тарнавський пояснив, що зараз відбувається з контрнаступом ЗСУ

росіяни досить потужно підготувалися до атаки України

В Україні визнали, що контрнаступальні дії ЗСУ хоч і відбуваються успішно, але "не так, як хотілося б".

Про це заявив командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський в інтерв’ю CNN.

Він пояснив, що спочатку передбачалося, що наступальна операція наших військ буде "блискавичним рухом, знищенням противника, оволодінням деякими рубежами, деякими об’єктами, об’єктами нападу та в результаті досягнення будь-якої мети".

Але, зазначає генерал, росіяни досить потужно підготувалися до цієї події.

"Вони зробили дуже щільне комплексне мінування з використанням мінних загороджень, фугасних боєголовок та прямою постановкою потужних фугасів, які зараз перебувають у районах проходу техніки та особового складу", — пояснив Тарнавський.

При цьому військовий вважає, що контрнаступ все ж таки проходить успішно, просто не так, як хотілося б деяким.

"Києву довелося почати вести бій з розумом, принаймні, у короткостроковій перспективі, заощаджуючи на використанні артилерії", — пишуть журналісти, додаючи цитату Тарнавського, яка описує те, що зараз відбувається на полі бою "Це як у боксі, ми тримаємо противника ми не дозволяємо їм наблизитися. Чому? Тому що ближній бій — це зовсім інше. Так що на дальніх дистанціях ми ефективно перемагаємо (їх)».

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов розповів, скільки часу має Україна для контрнаступу.