Зеленський провів засідання Ставки: розповів, чи є загроза з Білорусі

На Ставці торкнулися ряду важливих тем

Під час засідання Ставки Верховного Головнокомандувача 14 липня президент України Володимир Зеленський заслухав доповіді керівництва української армії і не лише. Зокрема, було порушено тему можливих загроз з боку білоруського кордону.

Про це глава держави повідомив у себе в соцмережах.

"З урахуванням даних розвідки та вжитих заходів загроза вторгнення з Білорусі відсутня. Доповідь начальника ГУР МО Буданова", - написав він.

Про ситуацію на фронті, просування наших військових та оборонні дії Зеленському доповіли головком ЗСУ Валерій Залужний, командувач Сухопутними військами Олександр Сирський та командувач угрупуванням військ "Таврія" Олександр Тарнавський.

Також Зеленський додав, що під час засідання обговорювалися питання щодо нових оборонних пакетів допомоги для України.

"Нові оборонні пакети. Доповідь міністра Резнікова. Поліпшення логістики поставок – віце-прем’єр Кубраков… Нарощування власного виробництва, зокрема добрий результат щодо БПЛА", – написав президент.

Під час засідання також обговорювалося нарощування обсягів ремонту техніки та захист атомних станцій.

Раніше "Телеграф" писав про те, що на одному із нещодавніх засідань Ставки Зеленський доручив посилити оборону кордону з Білоруссю.