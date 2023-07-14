Україну готові захищати дедалі більше країн: Єрмак озвучив приємні новини

Декларація передбачає допомогу Україні для завершення війни

Окрім учасників "Великої сімки", до спільної декларації підтримки України приєдналися ще 10 європейських держав.

Про це у своєму Телеграм-каналі повідомив голова Офісу президента України Андрій Єрмак.

"До спільної декларації підтримки України, яка була погоджена G7, на сьогодні приєдналися Данія, Іспанія, Голландія, Норвегія, Швеція, Чехія, Фінляндія, Ісландія, Бельгія, Португалія", — написав він.

Як відомо, декларацію, в якій йдеться про надання довгострокових гарантій безпеки Україні, було підписано 12 липня на саміті НАТО у Вільнюсі. Спочатку під нею поставили підписи лише учасники G7.

До цієї декларації входять заходи щодо допомоги Україні у захисті та запобіганні новій агресії. Зокрема, йдеться про постачання зброї та негайні консультації, щоб забезпечити ЗСУ всім необхідним для оборони у найкоротші терміни.

Також у документі був заклик до притягнення рф до відповідальності за агресію.

Раніше "Телеграф" писав про те, що у Кремлі вже почали загрожувати через гарантії від G7 для України.