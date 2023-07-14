"Скоро буде великий успіх": голова естонської розвідки про хід контрнаступу ЗСУ

Україна сковує росіян на фронті

Контрнаступ ЗСУ, який іде важче, ніж передбачалося, близький до "великого успіху".

Про це заявив голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг, повідомляє ERR.

На його думку, про це свідчать дії українських військ під час літньої кампанії та ознаки ускладнень для окупаційної армії рф. Зокрема, він навів за приклад успіхи ЗСУ під Бахмутом, удари по тилах росіян, а також дані про можливе вичерпання резервів росії.

Наприклад:

ураїнським підрозділам під Бахмутом вдалося захопити ключові ділянки місцевості на північ і південь від міста, що дозволяє вести артилерійський вогонь з російських позицій у місті;

у районі Запоріжжя та Великої Новоселівки українські підрозділи збільшили займану площу та точковими ударами знищують ключові об’єкти рф в цьому районі (Гросберг особливо звернув увагу на атаку на готель у Бердянську, внаслідок якої цього тижня було знищено заступника командувача Південного військового округу російського генерал-лейтенанта Олега Цокова. Також він звернув увагу на звільнення російського генерала Івана Попова, як припускають, через його критику на адресу генштабу і витоку записів про становище 58-ї армії під його командуванням).

"Все це говорить про те, що резерви російської федерації вичерпуються, оскільки підрозділи не ротуються", — констатував військовий.

Він стверджує, що підготовчі наступальні операції, які зараз проводять Сили оборони, спрямовані на те, щоби скувати російські частини на вузьких ділянках і знайти слабкі місця для прориву. З цією ж метою атакують важливі транспортні вузли, логістичні пункти та центри управління російської армії у тилу.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що Буданов розповів, скільки часу має Україна для контрнаступу.