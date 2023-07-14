По всій Україні оголошувалась повітряна тривога: що відомо
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Загроза виходила з району аеродрому Саваслейка
У всіх областях України лунають сигнали повітряної тривоги. У мережі повідомляють про ракетну небезпеку через зліт російської авіації. За даними моніторингових пабліків на території Росії засікли зліт літака МіГ-31, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".
У повітряних силах вже офіційно підтвердили вказану вище інформацію.
"Вся Україна — ракетна небезпека. Виліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.
Оновлено: за даними моніторингових спільнот, запусків ракет не виявлено.
19:06 По всій країні відбулися сигнали повітряної тривоги. Вони лунали близько 30 хвилин.