По всій Україні оголошувалась повітряна тривога: що відомо

Загроза виходила з району аеродрому Саваслейка

У всіх областях України лунають сигнали повітряної тривоги. У мережі повідомляють про ракетну небезпеку через зліт російської авіації. За даними моніторингових пабліків на території Росії засікли зліт літака МіГ-31, який може бути носієм гіперзвукових ракет "Кинджал".

У повітряних силах вже офіційно підтвердили вказану вище інформацію.

"Вся Україна — ракетна небезпека. Виліт МіГ-31К з аеродрому Саваслейка", — йдеться у повідомленні.

Оновлено: за даними моніторингових спільнот, запусків ракет не виявлено.

19:06 По всій країні відбулися сигнали повітряної тривоги. Вони лунали близько 30 хвилин.