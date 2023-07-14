Україна отримає ППО від азіатської країни, але не напряму: що дізналися ЗМІ

У Міноборони Тайваню не прокоментували цю інформацію

США мають намір викупити у Тайваню ЗРК МIM-23 Hawk, які були списані у червні 2023 року. Це озброєння увійде до нового пакету військової допомоги Україні.

Про це повідомляють ЗМІ Тайваню, зокрема China Times. Йдеться про 23 одиниці зенітно-ракетних комплексів.

"ЗРК будуть передані українській армії для боротьби з російськими безпілотниками та літаками на малих висотах", – заявив співрозмовник газети.

Однак у Міноборони Тайваню відмовилися коментувати цю інформацію, але повідомили, що "зброя утилізується згідно з правилами". Також відомо, що ЗРК МІМ-23 Hawk планують замінити сучасним комплексом Sky Bow III (TK-3).

За інформацією з відкритих джерел, на кінець 2022 року на озброєнні армії Тайваню знаходилося щонайменше 13 батарей та 39 радарів цих систем. Але зараз невідомо, яка частина з них перебуває в робочому стані.

Раніше "Телеграф" розповідав про те, що Болгарія може передати Україні БТР, які проводились у 1960-1970 роках, а у 1980-х вже не використовувалися.