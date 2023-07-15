ЗСУ мають успіх на кількох ділянках фронту, ворог чинить опір: свіжі карти боїв

Російська армія найактивніша на п’яти напрямках на Донбасі

Триває 507-й день повномасштабної війни з російськими окупантами, 14 липня українські війська продовжували контрнаступальні операції щонайменше на трьох ділянках фронту та досягли успіхів.

Про це йдеться у щоденному звіті Інституту вивчення війни (ISW).

У Генштабі України повідомили, що українські війська продовжують наступальні дії на Бахмутському, Мелітопольському та Бердянському напрямках. Росіяни концентрують основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямах. Протягом доби там сталося близько 20-ти бойових зіткнень.

Луганська та Харківська області

Російські та українські війська продовжували обмежені наземні атаки вздовж лінії Сватово-Кременна. Генштаб України повідомив, що окупанти без успіху наступали на схід від Невського та Тернів, біля Новосадового та на захід від Діброви.

Луганська та Харківська області

Донецька область

Українські війська 14 липня просунулися у районі Бахмута. Генштаб ЗСУ повідомив, що наші воїни досягли часткового успіху на напрямі Біла Гора-Андріївка.

Представник Східного угруповання військ України полковник Сергій Череватий поінформував, що українські війська просуваються біля Бахмута та зберігають ініціативу навколо міста. Українські сили прагнуть максимально збільшити втрати росіян за збереження боєздатності українських сил.

Бахмутський напрямок

Обидві сторони здійснили наземні атаки вздовж лінії Авдіївка-Донецьк. Російські джерела стверджували 13 липня, що українські сили утримують раніше окупований рф район "Звіринець" на південний схід від Мар’їнки (на південно-західній околиці міста Донецьк).

Представник Таврійського угруповання військ України майор Валерій Шершень повідомив, що росіяни продовжують зосереджувати наступальні дії на Авдіївському та Мар’їнському напрямках.

Донецька область

Український Генштаб повідомив, що окупанти вели безуспішні наступи поблизу Первомайського, Мар’їнки та Новомихайлівки.

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"Південна вісь"

Українські сили продовжували контрнаступальні операції вздовж західного кордону Донецької та східної Запорізької областей та досягли певних успіхів. Спікер ЗСУ майор Валерій Шершень повідомив, що українські війська відобразили контратаку росіян поблизу Рівнополя.

Запорізька область

Українські війська просунулися на заході Запорізької області. Заступник начальника Департаменту планування застосування Головного управління Національної гвардії України полковник Микола Уршалович зазначив, що захисники України ведуть наступальні дії на Мелітопольському напрямку та просунулися більш ніж на 1700 метрів.

Російський військовий блогер стверджував, що українські сили просунулися у напрямку Роботиного (10 км на південь від Оріхова) і перебувають у межах одного кілометра від населеного пункту.

Херсонська та Миколаївська області

14 липня російські війська продовжували регулярні обстріли та розвідку в Херсонській області. У Херсонській ОДА повідомили, що минулої доби російські війська 76 разів обстріляли західний (правий) берег Херсонської області.

Представник Південного оперативного командування України Наталія Гуменюк повідомила, що українські воїни знищили чотири російські системи радіоелектронної боротьби та три диверсійно-розвідувальні групи на східному (лівому) березі Херсонської області. Росіяни продовжують спроби відновити раніше затоплені позиції.

Як раніше повідомляв "Телеграф", голова розвідцентру Сил оборони Естонії Марго Гросберг заявив, що контрнаступ ЗСУ, який іде важче, ніж передбачалося, близький до "великого успіху".