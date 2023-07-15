Ніч знову була неспокійною: ворог вдарив "шахедами" по Україні, є руйнування (фото)

Постраждав чоловік

У ніч проти суботи, 15 липня, росіяни знову атакували Україну "шахедами". Під удар потрапили околиці Запоріжжя, також три дрони-камікадзе були збиті силами ППО на Миколаївщині.

Як повідомив керівник Запорізької обласної військової адміністрації Юрій Малашко, минулої ночі росіяни двічі атакували Запоріжжя ударними безпілотниками.

"Внаслідок поранення отримав 62-річний чоловік", — зазначив він.

Як повідомив голова Миколаївської ОВА Віталій Кім, у ніч з 14 на 15 липня силами та засобами протиповітряної оборони в Миколаївській області було збито три дрони-камікадзе типу "Shahed 136/131".

Як уточнив секретар Запорізької міської ради Анатолій Куртєв, в одному із районів Запоріжжя росіяни пошкодили інфраструктурний об’єкт. Крім того, у чотирьох багатоповерхових будинках вилетіли вікна.

"На жаль, є постраждала людина. Чоловік у стані середньої тяжкості доставлений до медичного закладу", — додав він.

Наслідки удару у Запоріжжі

Постраждав інфраструктурний об’єкт

Раніше "Телеграф" розповідав, що ворог атакував Україну дронами і в ніч на 14 липня, у ряді областей лунали вибухи.