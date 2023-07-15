Виїзд за кордон для чоловіків: адвокат назвав найреальніші способи

Найбільше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей

Під час воєнного стану в Україні діє заборона на виїзд за кордон чоловіків віком від 18 до 60 років. При цьому деяким категоріям дозволяється залишати країну, адвокат назвав найдієвіші способи отримати дозвіл на виїзд.

Про це розповів адвокат Ростислав Кравець.

За його словами, найбільше шансів на виїзд мають ті, хто має трьох і більше дітей. Другий реальний спосіб виїхати – супровід людей з інвалідністю 2 та 3 групи.

"Перший і найбільш ефективний спосіб — це наявність трьох дітей. У такому разі ви можете спокійно перетнути кордон України, тому є привід покращувати демографічну ситуацію. Другий спосіб — це супровід людей з інвалідністю", — наголосив Кравець.

Однак у разі супроводу осіб з інвалідністю є нюанс — згідно з поправкою до статті 23 Закону "Про мобілізацію" військовозобов’язаний не може отримати на відстрочку від служби в армії, якщо він має родичів з інвалідністю, але є інші люди, які за законом зобов’язані їх утримувати.

"У разі, якщо ви виїжджаєте з людиною з інвалідністю, головна обставина та головна підстава прикордонників — це те, що ви повинні бути зареєстровані за однією адресою. При цьому вам не обов’язково стояти на військовому обліку, не обов’язково мати відстрочку від мобілізації — це не є обов’язком. Є дружина з інвалідністю третьої групи, батьки дружини або ваші батьки з інвалідністю першої чи другої групи, разом із ними ви можете поїхати. І, як каже закон, разом із ними ви маєте повернутися”, — наголосив адвокат.

Виїзд за системою "Шлях" — досить проблематичний. Як розповів Кравець на підставі звернень клієнтів, прикордонники ставлять питання, де розташовані благодійні організації, які ви представляєте, хто їхній директор, який телефон, чим вони займаються. Якщо відповідь їх не задовольняє, можуть не випустити за кордон.

Таким чином, робить висновок адвокат, є дві найбільш реальні обставини для перетину кордону чоловіками:

у вас є троє та більше дітей, або ви опікун;

у вас є дружина з інвалідністю третьої групи або ваші батьки, або дружини, мають інвалідність другої та третьої групи.

Раніше Телеграф розповідав, яка ще категорія чоловіків може вільно виїжджати з України під час війни.